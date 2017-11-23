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Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета
23.11.2017 07:44
Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета, сообщают сепаратистские СМИ.
- Я считаю, это противостояние наносит непоправимый вред нашим землякам на Донбассе. Если у вас сладу нет, если вы не можете договориться внутри своей республики, как вы хотите, чтобы к вам относились Украина, Америка, Россия и так далее? Это несерьезно.
Я предложил Захарченко пригласить Плотницкого и Корнета в Донецк. И я прилечу тоже. Имы посидим, поговорим, что можно и что нужно сделать.
Теги: Донбасс, Иосиф Кобзон, Захарченко, Плотницкий, посредники
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