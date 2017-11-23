О полной готовности к обмену пленными заявили в «ДНР»

23.11.2017 22:04

В «ДНР» заявили о полной готовности к проведению обмена пленными с украинской стороной. Об этом сообщили в пресс-службе «администрации главы ДНР» Александра Захарченко, пишет интернет-ресурсы НКТ, передает dnews.dn.ua.

«ДНР полностью готова к обмену пленными, о котором на прошлой неделе говорил Медведчук. Сейчас идет согласование списков», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее о том, что списки на обмен между украинской стороной и «Л/ДНР» согласованы окончательно, заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Ранее второй президент Украины, представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил об отсутствии точных данных по обмену заложниками до конца текущего года.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с «главами ДНР и ЛНР» и приказал им провести обмен пленными после того, как во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря Виктор Медведчук обратился к нему с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и «Л/ДНР».

Напомним, что украинская сторона готова передать 306 участников незаконных вооруженных формирований в обмен на более 70 украинских заложников, которые удерживаются в «ДНР/ЛНР».

Ранее сообщалось, что свое мнение, для чего президент России Владимир Путин провел переговоры с «главами ДНР и ЛНР» по вопросу обмена пленными, высказал народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил о проблемах в обмене пленными между Украиной и «Л/ДНР».