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“Подбиты два российских танка, идет охота на третий”, - соцсети впечатлило видео реального боя между силами АТО и гибридной армией РФ

23.11.2017 08:58
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“Подбиты два российских танка, идет охота на третий”, - соцсети впечатлило видео реального боя между силами АТО и гибридной армией РФ

На видеохостинге YouTube обнародовали видео реального боя украинских воинов с агрессором и захватчиком - российской армией. Он случился более 3 лет назад, однако до сих пор производит очень сильное впечатление. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Видео длится всего 4 минуты. На нем запечатлено противостояние под Дебальцево, которое состоялось осенью 2014 года. Расстояние между противниками не превышало тогда 400 - 500 метров. Согласно разговорам украинских военных, им уже удалось подбить пару вражеских танков и “идет охота” на третий.

На видео запечатлели и горящий российский танк, и взрыв боекомплекса, и даже ранение украинского воина. Безусловно, ролик шокирует, окуная в кровавый “ад”, который украинские защитники переживают последние 4 года.



Теги: Россия, Донбасс, Дебальцево, бой, АТО, агрессор, ВСУ
 
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