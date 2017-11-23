Проживающие на подконтрольной Донетчине не могут получить «республиканский паспорт», – «ДНР»

23.11.2017 09:11

В неподконтрольной Горловке активно продолжается работа по выдаче «паспортов ДНР». При этом «документы» дают только «гражданам республики». Об этом сообщает пресс-служба Горловского «ГУ МВД ДНР», передает dnews.dn.ua.

Как утверждают в «ДНР», желающих получить документ достаточно много, принято более 14 тыс. заявлений от горожан, оформлено и выдано более 13 тыс. «паспортов». Желающие получить «документ», помимо свидетельства о рождении и фотографий, должны предоставить подтверждение «регистрации на территории ДНР» по состоянию на 7 апреля 2014 года.

Если же регистрация не подтверждается, то в «МВД ДНР» советуют обращаться в суд для подтверждения места постоянного проживания на «территории республики».

Люди, утратившие документы, тоже имеют возможность получить «паспорт ДНР». А вот люди, проживающие на подконтрольной территории Украины, не попадают под условия получения «паспорта ДНР». «Граждане, проживающие на территориях Донецкой области, подконтрольных Киеву, могут получить паспорт республики только после того, как будут сняты с регистрационного учета на территории, подконтрольной Украине, и зарегистрируются на территории ДНР», – говорится в сообщении «МВД ДНР».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» после смены своих персональных данных и получения «республиканского паспорта» паспорт гражданина Украины изымается.