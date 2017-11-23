Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Проживающие на подконтрольной Донетчине не могут получить «республиканский паспорт», – «ДНР»

23.11.2017 09:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Проживающие на подконтрольной Донетчине не могут получить «республиканский паспорт», – «ДНР»

В неподконтрольной Горловке активно продолжается работа по выдаче «паспортов ДНР». При этом «документы» дают только «гражданам республики». Об этом сообщает пресс-служба Горловского «ГУ МВД ДНР», передает dnews.dn.ua.

Как утверждают в «ДНР», желающих получить документ достаточно много, принято более 14 тыс. заявлений от горожан, оформлено и выдано более 13 тыс. «паспортов». Желающие получить «документ», помимо свидетельства о рождении и фотографий, должны предоставить подтверждение «регистрации на территории ДНР» по состоянию на 7 апреля 2014 года.

Если же регистрация не подтверждается, то в «МВД ДНР» советуют обращаться в суд для подтверждения места постоянного проживания на «территории республики».
Люди, утратившие документы, тоже имеют возможность получить «паспорт ДНР». А вот люди, проживающие на подконтрольной территории Украины, не попадают под условия получения «паспорта ДНР». «Граждане, проживающие на территориях Донецкой области, подконтрольных Киеву, могут получить паспорт республики только после того, как будут сняты с регистрационного учета на территории, подконтрольной Украине, и зарегистрируются на территории ДНР», – говорится в сообщении «МВД ДНР».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» после смены своих персональных данных и получения «республиканского паспорта» паспорт гражданина Украины изымается.



Теги: Донбасс, Киев, Донецкая область, Горловка, МВД, паспорт, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх