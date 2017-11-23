Россию ожидает противостояние силовиков. "Репетиция" уже состоялась - Тымчук

23.11.2017 16:32

Не исключено, что на данным момент в ОРДЛО мы наблюдаем «репетицию» противостояния российских силовиков, которое в скором времени ожидает Россию, пишет координатор ИС Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.

На протяжении последних суток «разборки» российских силовиков между собой на Донбассе (ФСБ против АП РФ-ГРУ ГШ ВС РФ), результатом чего стали события в Луганске с 20.11.2017, перешли на территорию «ДНР».

В ночь с 22.11 на 23.11 произошла серия диверсий против штабных структур «1 АК ДНР», дислоцированных в Донецке. Есть жертвы среди офицеров штаба «1 АК ДНР», штабов отдельной артиллерийской бригады и 100-й бригады (т.н. «Республиканская гвардия ДНР»). Российское командование данных структур и структурных подразделений с начала событий в Луганске выдвигало идею объединения «ЛДНР» в одно образование под руководством Донецка.

Во «2-м АК ЛНР» верными кураторам И.Плотницкого остаются в основном подразделения разведки во главе с начальником разведки «2-го армейского корпуса».