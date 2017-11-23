Шесть военных ранены за сутки на Донбассе

23.11.2017 14:26

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов на Донбассе двое военнослужащих сил АТО были ранены, еще один получил боевую травму. В целом в среду противник совершил 12 прицельных обстрелов позиций украинских военных. В ответ ВСУ 9 раз открывали огонь, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по оборонным укреплениям украинских защитников у Троицкого. В вечернее время были обстреляны опорные пункты сил АТО у Катериновки, Новоалександровки и Лобачево. С применением вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов пророссийские боевики нарушали перемирие в пригороде Попасной. Из стрелкового оружия открывали огонь вблизи Луганского.

На Донецком направлении противник вел минометный огонь в районе Павлополя. На подступах к Авдеевке и Каменке незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

Обновление. Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге сообщил, что еще трое военных были ранены в результате подрыва.

"В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Это произошло в районе Каменки и Катериновки. Еще один защитник возле Катериновки получил боевую травму. Кроме того, в районе Тарамчука в результате подрыва неизвестном взрывном устройстве получили боевые травмы еще трое военнослужащих, они находились в инженерной машине", - сообщил Мотузяник.

Напомним, во вторник боевики девять раз нарушили режим тишины, семь из которых - на Луганском направлении. Потерь силы АТО не понесли.