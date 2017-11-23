Ситуация в КПВВ сегодня, 23 ноября

23.11.2017 09:59

Сегодня утром, 23 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли почти 39 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9250 человек и 895 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9940 человек и 1705 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7630 человек и 1265 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4585 человек и 955 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7550 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/90;

КПВВ «Марьинка» – 50/90;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/25;

КПВВ «Гнутово» – 60/70.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Нина: «8:11. "Каргилл": из Донецка очередь огромная, заканчивается где-то на мосту, конца не видно. Сделали одну протяжку на три машины (из основной очереди), все остальное льгота».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «7:51. В Еленовке в сторону Волновахи около 200 машин, до остановки. В Донецк не видно никого»;

Анна: «8:07. Огромная очередь аж до церкви».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают, пишут Донецкие новости.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;

в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 6 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 15 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.