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Ситуация в КПВВ сегодня, 23 ноября
Сегодня утром, 23 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли почти 39 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 9250 человек и 895 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9940 человек и 1705 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7630 человек и 1265 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4585 человек и 955 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7550 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/90;
КПВВ «Марьинка» – 50/90;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/25;
КПВВ «Гнутово» – 60/70.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Нина: «8:11. "Каргилл": из Донецка очередь огромная, заканчивается где-то на мосту, конца не видно. Сделали одну протяжку на три машины (из основной очереди), все остальное льгота».
КПВВ «Новотроицкое»:
«Житель Донбасса»: «7:51. В Еленовке в сторону Волновахи около 200 машин, до остановки. В Донецк не видно никого»;
Анна: «8:07. Огромная очередь аж до церкви».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают, пишут Донецкие новости.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 6 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 15 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
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