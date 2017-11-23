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В «ДНР» есть ученые, которые умеют класть асфальт в лужи
Ученые Донбасской академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) придумали технологию, которая позволяет строить дороги при любых погодных условиях. Об этом сообщил главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.
«У нас уже есть новые технологии, которые позволяют укладывать дороги при любой погоде, в том числе при дожде и снеге. Это — разработка наших ученых из ДонНАСА, и мы вам ее скоро продемонстрируем. Это будет маленькая сенсация», — сказал Захарченко.
Ранее он уже обещал, что к концу 2017 года непризнанная республика выпустит 100 автобусов собственной марки. Производит их должен завод «Донецкгормаш». Год уже заканчивается, а автобусов так и не видно.
Кроме того, в 2014 году в ДНР обещали создать собственную Академию наук на базе нескольких высших образовательных учреждений. Ранее на их же основе там создали некий совет по защите диссертаций на право получения ученых степеней. К октябрю 2017 года нашлись даже такие люди, которые получили степени докторов и кандидатов наук. Боевики они или нет, достоверно неизвестно.
Теги: Донбасс, ученые, асфальт, ДНР
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