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В мариупольском лицее жестоко избили 14-летнего подростка
В среду в Городском лицее произошло ЧП, по факту которого было открыто уголовное производство. На одной из перемен между 14-летним Дэвидом и 15-летним Артемом произошла драка. В итоге 14-летний лицеист оказался в нейрохирургии с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма левого глаза" и со сломанным носом.
Как стало известно, обидчик продолжает посещать лицей и сегодня его вызвали “на ковер”. По данному факту сегодня здесь заседал совет профилактики. На него по очереди вызывали свидетелей.
Заместитель директора по ВР Наталья Лучанинова присутствовать на заседании, равно как и общаться с подростком без разрешения родителей, корреспонденту 0629 не позволила. Отметила, что дети в большинстве своем защищали действия старшеклассника.
“Сам Артем очень сожалеет, что так произошло. Он не должен бить. Но Дэвид первым оскорбил Артема и вступил в драку. О чем свидетельствовала разбитая бровь”, - сообщила Лучанинова.
По данному факту в лицее проводится расследование, в известность поставлен Городской департамент образования.
А еще вчера все было совсем иначе. Как рассказала бабушка Дэвида Людмила Георгиевна, в лицее ей говорили, если о факте узнают в полиции, обоим участникам конфликта можно забирать документы и уходить из лицея. Пострадавшему также намекали на то, что у старшеклассника “папа - полковник”.
“Могу сказать, что инцидент случился на почве ранее сложившихся неприязненных отношений”,- сообщила Людмила Георгиевна, добавив, что ее внук только несколько месяцев учится в лицее, откуда перешел из частной школы "Лингва".
В пресс-службе Мариупольского городского совета сообщили, что по факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 УК Украины “Умышленное легкое телесное повреждение”.
Теги: Донбасс, Мариуполь, избиение, подросток, лицей
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