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“Защитим Плотницкого и родину от “ДНР” и России!” – в Луганске оккупанты "ЛНР" объявили новую войну
23.11.2017 09:59
Главарь “ЛНР” Игорь Плотницкий, под которым неожиданно зашатался “трон”, решил всеми силами сохранить свою власть в оккупированном Луганске. Вчера в городе начали распространять листовки с неожиданным содержанием. Блогер Иван Жеведь опубликовал в соцсети фото появившихся 22 ноября листовок, пишет “Диалог.UA”.
“Фашистские наемники из ДНР и России пытаются захватить твою республику и свергнуть законное правительство Луганской народной республики. Бандитская хунта и предатели отстранили от должности нашего президента Игоря Плотницкого. Его хотят убить, как Валерия Болотова, Алексея Мозгового, Алексея Беднова, Пашу Дремова…”, - говорится в сообщениях. Неизвестные призывают с оружием в руках стать на защиту Плотницкого и “ЛНР”.
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, Плотницкий
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