- На Донетчине полиция и военные отбили попытку "захвата" админздания10:00
- Известный волонтер о ситуации в Луганске: всё лежит на поверхности09:54
- "Путч" в ОРЛО: Ходаковский призывает к референдуму09:25
- Часть Макеевки – обесточена09:19
- Атаки в зоне АТО: сводка ИС09:04
- Диверсии в Донецке маскируют под "подрыв канализации"08:42
- Захарченко "съел" Плотницкого?08:32
- Донецк: только уехал батальон - как что-то у них рвануло08:16
- Смерть в районе КПВВ у линии разграничения: появились подробности07:50
- Опубликована полная сводка обстрелов из зоны АТО07:38
Атаки в зоне АТО: сводка ИС
На фоне событий в "ЛНР", где главари псевдореспублики делят власть, российские оккупационные войска на Донбассе не прекращали активных действий на фронте.
Приводим вашему вниманию оперативные данные с фронта от группы "Информационное Сопротивление":
- в районе Светлодарской дуги, на участке между Лозовым и Нижним Лозовым, в ходе обстрелов позиций ВСУ также действовала бронегруппа противника – пара БМП-2. Отработали по схеме – одна стреляет, вторая – прикрывает. Бронегруппа неоднократно открывала огонь с замаскированных позиций, при этом маневрируя вдоль фронта и меняя огневые позиции. После обстрела, под прикрытием автоматно-пулемётного огня отошла в глубину своих боевых порядков;
- в районе "Бахмутской трассы" (район бывшего бп №31) зафиксировано боестолкновение: группа боевиков попыталась устроить внезапный обстрел передовых позиций ВСУ из заросшей балки в нейтральной зоне, надеясь на то, что им удастся проникнуть в неё скрытно. Однако, передвижение группы было своевременно обнаружено боевым охранением ВСУ ещё на этапе их выдвижения. После чего противник был накрыт плотным автоматно-пулемётным огнём, в следствии чего был вынужден отойти. Отход группы прикрывался огнём 2-х ед. 82-мм миномётов типа 2Б14 "Поднос" с позиций северо-восточнее Фрунзе;
- в районе Докучаевска (севернее Центрального карьера) с позиций на породных отвалах оккупанты неоднократно открывали огонь, используя пару 82-мм миномётов типа 2Б14 "Поднос" и автоматический миномет 2Б9 "Василёк". Огонь велся по передовым позициям ВСУ в районе Породного отвала и севернее эстакады на восточной окраине Новотроицкого;
- с юго-западной окраины Старомихайловки, в ходе обстрела передовых позиций ВСУ на Красногоровке в районе высоты 180.8 и юго-восточнее одноимённой жд станции, противник применил 120-мм миномёт "Сани" из состава мобильной огневой группы, которую ранее группа ИС фиксировала на Трудовских в районе улицы Рационализаторов;
- противник применил БМП в районе западнее высоты 272.2, с опушки леса (участок между Крутой Балкой и Васильевкой), обстреляв передовые позиции ВСУ южнее и вдоль дороги на Верхнеторецкое;
- также на протяжении суток оккупанты неоднократно использовали ЗУ-23-2 и один раз произвели пуск из ПТРК, с целью уничтожения выявленного ими укрытия для лс одного из передовых подразделений ВСУ (неудачно).
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
- В зоне АТО поймали опасного "Жука"
- Бывший сотрудник газеты "Донбасс" сражался в Авдеевке и Зайцево
- Как донбасские боевики обстреливают ВСУ и наделяют их недюжинной силой
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
- Боевики нанесли удар по пограничникам
- Новини з донбаського фронту: ворог підходить на відстань у кількасот метрів до наших позицій
- На Донетчине полиция и военные отбили попытку "захвата" админздания10:00
- Известный волонтер о ситуации в Луганске: всё лежит на поверхности09:54
- На Луганщине спасали из снежного плена09:45
- "Путч" в ОРЛО: Ходаковский призывает к референдуму09:25
- Часть Макеевки – обесточена09:19
- Атаки в зоне АТО: сводка ИС09:04
- Луганська область: без світла перебувають більш ніж 1000 абонентів08:55
- Диверсии в Донецке маскируют под "подрыв канализации"08:42
- Захарченко "съел" Плотницкого?08:32
- На Луганщине стало меньше взрывоопасных предметов08:25
- Известный волонтер о ситуации в Луганске: всё лежит на поверхности09:54
- На Луганщине спасали из снежного плена09:45
- "Путч" в ОРЛО: Ходаковский призывает к референдуму09:25
- Часть Макеевки – обесточена09:19
- Атаки в зоне АТО: сводка ИС09:04
- Луганська область: без світла перебувають більш ніж 1000 абонентів08:55
- Диверсии в Донецке маскируют под "подрыв канализации"08:42
- Захарченко "съел" Плотницкого?08:32
- На Луганщине стало меньше взрывоопасных предметов08:25
- Донецк: только уехал батальон - как что-то у них рвануло08:16
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы