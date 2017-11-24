Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"

24.11.2017 06:31

Представители Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") рассказали о прорыве 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" на Светлодарской дуге.



"Выйти правым флангом на несколько километров вперед без потерь, да, и еще на таком опасном направлении – вот, что такое успех. Хотя, нет. Это не просто успех – это феноменальная военная операция. Особенно, если учесть, что 11 месяцев назад штурм местности под названием "лес дураков" был неуспешным: силы ВСУ не смогли закрепиться в направлении населенного пункта Калиново, вдоль Дебальцевской трассы", - отмечают в ПЖ.



Представители Фонда признают, что во время этой операции сила АТО понесли непоправимые потери. "Еще большие потери, к сожалению, происходили во время операции по направлению к Ясиноватой. Не исключено, к слову, что произошла утечка секретной информации", - сообщают в ПЖ, подтверждая недавно опубликованные рядом волонтеров печальные вести с фронта.



И всё же, благодаря операции батальона "Айдар" под командованием и прикрытием 54-ой механизированной и 128 горно-пехотной бригад, на Светлодарской дуге заняты стратегически важные населенные пункты и высоты.



"Теперь на карте можно наблюдать отличный плацдарм для дальнейшего возвышения украинского флага в населенном пункте Гольмовское, куда на данный момент отступили российские наемники и террористы псевдо-республик, - отмечают в ПЖ. - Дальнейшие успешные операции украинских военных со стороны Новолуганского и Зайцевого отодвинут врага во временно оккупированную Горловку. И тогда силы ВСУ получат мощный плацдарм для возврата многострадального Дебальцево, которое, кстати, даже, согласно "Минску-2", принадлежит Украине".