Боевики "ДНР" устроили досмотр миссии ОБСЕ

24.11.2017 18:25

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине столкнулись в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) с ограничением свободы передвижения и другими препятствиями в выполнении мандата Миссии.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 ноября), невооруженные лица в одежде военного типа дважды останавливали патруль Миссии на блокпосте "ДНР", размещенном на автодороге Н15 восточнее Кременца. Они разрешали проезд только после осмотра прицепов автомобилей СММ.



Днем ранее команда СММ ОБСЕ столкнулась с аналогичными ограничениями.