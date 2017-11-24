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Часть Макеевки – обесточена
24.11.2017 09:19
Сегодня, 24 ноября, с 08:00 до 16:00, в Горняцком районе оккупированной Макеевки будут проводится плановые ремонтные работы ТП 733 - 738, 760, 766.
Сообщается, что будут обесточены поселок Шахты Грузская, село Макеевка:
- улица Сумская;
- улица Тюленина;
- улица Балканская;
- улица Фестивальная;
- переулок Горняцкий;
- улица Айвозовского;
- улица Нахимова;
- улица Обогатительная.
Теги: Донбасс, Макеевка, ремонт, свет, электроэнергия
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