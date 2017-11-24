Часть Макеевки – обесточена

24.11.2017 09:19

Сегодня, 24 ноября, с 08:00 до 16:00, в Горняцком районе оккупированной Макеевки будут проводится плановые ремонтные работы ТП 733 - 738, 760, 766.



Сообщается, что будут обесточены поселок Шахты Грузская, село Макеевка:



- улица Сумская;

- улица Тюленина;

- улица Балканская;

- улица Фестивальная;

- переулок Горняцкий;

- улица Айвозовского;

- улица Нахимова;

- улица Обогатительная.