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Архив - Донецкая область

Часть Макеевки – обесточена

24.11.2017 09:19
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Часть Макеевки – обесточена

Сегодня, 24 ноября, с 08:00 до 16:00, в Горняцком районе оккупированной Макеевки будут проводится плановые ремонтные работы ТП 733 - 738, 760, 766.

Сообщается, что будут обесточены поселок Шахты Грузская, село Макеевка:

- улица Сумская;
- улица Тюленина;
- улица Балканская;
- улица Фестивальная;
- переулок Горняцкий;
- улица Айвозовского;
- улица Нахимова;
- улица Обогатительная.



Теги: Донбасс, Макеевка, ремонт, свет, электроэнергия
 
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