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Диверсии в Донецке маскируют под "подрыв канализации"
Серия диверсий против штабных структур "1 АК ДНР", дислоцированных в Донецке, в ночь с 22.11 на 23.11 (подробнее – по ссылке) на фоне событий в "ЛНР", вызвала серьезный резонанс в среде как боевиков "1-го АК ДНР", так и среди местного населения.
"Командование "1-го АК ДНР" отдало приказ командирам подчиненных подразделений и частей любым способом пресекать распространение слухов о данных диверсиях среди личного состава, вплоть до ареста и содержания на гауптвахте распространителей подобных слухов из числа "военнослужащих", - сообщает группа "Информационное Сопротивление". - Одновременно зафиксировано распространение слухов агентурой "МГБ ДНР" в Донецке о проникновении в город "украинской ДРГ" (ныне якобы обезвреженной) с целью "подрыва канализации в Донецке".
Теги: Донецк, Донбасс, диверсия, ДНР, подрыв
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