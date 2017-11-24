Диверсии в Донецке маскируют под "подрыв канализации"

24.11.2017 08:42

Серия диверсий против штабных структур "1 АК ДНР", дислоцированных в Донецке, в ночь с 22.11 на 23.11 (подробнее – по ссылке) на фоне событий в "ЛНР", вызвала серьезный резонанс в среде как боевиков "1-го АК ДНР", так и среди местного населения.



"Командование "1-го АК ДНР" отдало приказ командирам подчиненных подразделений и частей любым способом пресекать распространение слухов о данных диверсиях среди личного состава, вплоть до ареста и содержания на гауптвахте распространителей подобных слухов из числа "военнослужащих", - сообщает группа "Информационное Сопротивление". - Одновременно зафиксировано распространение слухов агентурой "МГБ ДНР" в Донецке о проникновении в город "украинской ДРГ" (ныне якобы обезвреженной) с целью "подрыва канализации в Донецке".