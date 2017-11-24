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Донбасс: СММ ОБСЕ недолго следила за перемещением через попранную границу
24.11.2017 16:14
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 ноября), наблюдатели посетили один приграничный район, который не контролируется правительством.
Наблюдая за ситуацией в пункте пропуска на границе вблизи с. Мариновка (78 км к юго-востоку от Донецка) в течение приблизительно 1 часа, члены патруля СММ видели, что из Украины выехали 18 автомобилей (12 с украинскими номерными знаками, 5 — с российскими и 1 с табличками "ДНР") и 1 тентованный крупнотоннажный грузовик с табличками "ДНР", а в Украину въехали 8 автомобилей (из них 1 с табличками "ДНР").
Теги: Донбасс, граница, ДНР, СММ ОБСЕ
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