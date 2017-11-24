- На Донеччині з’явилась п’ята опорна школа20:18
- Зона АТО: ВСУ дали наемникам уйти, в спину не стреляли20:03
- Российские "воры в законе" курировали рэкетиров, которые прессовали бизнесменов19:55
- Донбасский фронт: Турчинов пообещал, что ВСУ дадут отпор и улучшат позиции19:19
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко18:48
- На охрану Мариуполя вышло почти 300 человек18:35
- Боевики "ДНР" устроили досмотр миссии ОБСЕ18:25
- Сквозь КПВВ "Новотроицкое" прошли грузовики18:08
- В зоне АТО сегодня били гранатометы, пулеметы, вооружение БМП и снайпер18:07
- Собаки из 7 областей будут охранять Донетчину17:45
Донбасский фронт: Турчинов пообещал, что ВСУ дадут отпор и улучшат позиции
Сегодня, 24 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал обострение ситуации в зоне проведения АТО.
"В течение суток мы имеем пятеро погибших наших военнослужащих. Это очень серьезная для нас проблема. Вы знаете, что у нас состоялся военный кабинет, где мы анализировали ситуацию и понимали, что будут обострения в связи с увеличением присутствия российских войск на оккупированной территории. Но ВСУ контролируют ситуацию, я убежден, что мы не только дадим отпор провокациям российских войск, но и значительно улучшим наши позиции", - сказал Турчинов, отвечая на вопросы журналистов после посещения Государственной акционерной холдинговой компании "Артем".
Секретарь СНБО отметил, что российские военные вынуждены перебрасывать дополнительные силы на оккупированную часть Донбасса, чтобы не потерять контроль над ситуацией из-за противостояния между криминальными группировками, которые входят в состав оккупационной администрации.
"В результате этих событий были спровоцированы боестолкновения, в частности в районе Крымского", - подчеркнул Турчинов.
Теги: Донбасс, Турчинов, ВСУ, обстрелы, оккупанты
- Боевики ДНР обстреляли украинских военных у Широкиного из артиллерии - штаб АТО
- ВСУ пострадали от обстрелов боевиков и открывали ответный огонь
- "Всю ночь боевики "ДНР" бесновались на севере Донецка, утром - осатанели: на головы сыплется "Град" и мины"
- В зоні АТО відбулося 36 обстрілів
- За день боевики 15 раз нарушили решим "тишины" на Донбассе, ранен один военнослужащий, - штаб
- "Мы не можем отвечать адекватно", - Тымчук о "перемирии" и обстрелах боевиков
- На Донеччині з’явилась п’ята опорна школа20:18
- Зона АТО: ВСУ дали наемникам уйти, в спину не стреляли20:03
- Российские "воры в законе" курировали рэкетиров, которые прессовали бизнесменов19:55
- Прогноз: после отставки Плотницкого в Луганске начнутся массовые аресты, зачистки, убийства19:41
- Оккупанты Луганщины перерегистрируют приходы19:40
- Донбасский фронт: Турчинов пообещал, что ВСУ дадут отпор и улучшат позиции19:19
- Контуженного Плотницкого свергли! У "ЛНР" официально - новый вожак18:59
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко18:48
- На охрану Мариуполя вышло почти 300 человек18:35
- Боевики "ДНР" устроили досмотр миссии ОБСЕ18:25
- На Донеччині з’явилась п’ята опорна школа20:18
- Зона АТО: ВСУ дали наемникам уйти, в спину не стреляли20:03
- Российские "воры в законе" курировали рэкетиров, которые прессовали бизнесменов19:55
- Прогноз: после отставки Плотницкого в Луганске начнутся массовые аресты, зачистки, убийства19:41
- Оккупанты Луганщины перерегистрируют приходы19:40
- Донбасский фронт: Турчинов пообещал, что ВСУ дадут отпор и улучшат позиции19:19
- В Крым завезли "ватников" и бандитов с Донбасса19:00
- Контуженного Плотницкого свергли! У "ЛНР" официально - новый вожак18:59
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко18:48
- На охрану Мариуполя вышло почти 300 человек18:35
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России