Донецк: только уехал батальон - как что-то у них рвануло

24.11.2017 08:16

Волонтер, журналист, редактор в "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов поделился "взрывной" информацией из оккупированного Донецка.



По данным Бутусова, ЧП произошло на улице Университетской.



"Там в доме 112 штаб республиканской гвардии - 100-я бригада, это личная армия Захарченко. Их в Луганск только направили, интернациональную помощь, так сказать, ограниченный контингент. Только уехал батальон - как что-то у них рвануло, - сообщает Бутусов. - Улица оцеплена. Видно не все рады им там куда там они поехали. "Скорые" приезжали, кого-то возили. Теперь идет шмон, проверки документов. В Донецке Захара также как и Плотву в Луганске не любят".



Сообщество "Луганщина Украина" подтверждает эту информацию: "По имеющейся у нас информации Плотницкий дал команду нанести удар по "братской республике" в отместку за поддержку зарвавшегося министра МВД, тщательно маскируя это под работу укродрг. Поэтому фейковая инфа, исходящая от так называемой народной милиции лнр про якобы задержание украинской агентуры в Луганске не просто появилась на официальном сайте нм лнр и была растиражированы подконтрольными Корнету и российскими СМИ… Первой под раздачу попала 100 омсбр РГ (Донецк, ул. Университетская 112), личный состав которой принимает непосредственное участие в т.н. "совместной антитеррористической операции", а также некоторые другие военизированные формирования и органы управления:

Министерство обороны ДНР (Донецк, переулок Покрышева 1)

Штаб 1 АК ДНР (Донецк, ул. Николенко, 9)

Штаб отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" (Донецк, ул. Щорса, 116)

И ещё 1 штаб по улице Октябрьской 82.

И напоследок хотим передать привет нашим гостям из ближнего "зарубежья": ребята из 100 бригады, пока вы здесь защищаете непонятно кого и непонятно от кого, в вашем родном Донецке ваши "коллеги" взрывают ваши части, убивают и калечат ваших товарищей.

Задумайтесь, кому это выгодно? Возвращайтесь домой и задайте соответствующие вопросы тем, кто вас сюда послал. Защищайте свои дома и свои семьи".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.



По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.



Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.

Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.