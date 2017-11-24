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Донецк завалят елками
24.11.2017 16:20
На территории оккупированного боевиками "ДНР" Донецка запланирована работа более 100 елочных базаров.
Уже с первой половины декабря все точки продажи елок начнут свою работу, сообщают информагентства ОРДО. Стоимость елей и сосен при этом не уточняется. С адресами торговых точек можно ознакомиться на сайте "мэрии".
Ранее отмечалось, что лесхозы оккупированной Донетчины к новогодним праздникам намерены заготовить порядка 10 тысяч новогодних деревьев. Школы, детские сады и интернаты обещают обеспечить елями и соснами бесплатно.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, елки
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