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Архив - Донецкая область

Донецк завалят елками

24.11.2017 16:20
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Донецк завалят елками

На территории оккупированного боевиками "ДНР" Донецка запланирована работа более 100 елочных базаров.

Уже с первой половины декабря все точки продажи елок начнут свою работу, сообщают информагентства ОРДО. Стоимость елей и сосен при этом не уточняется. С адресами торговых точек можно ознакомиться на сайте "мэрии".

Ранее отмечалось, что лесхозы оккупированной Донетчины к новогодним праздникам намерены заготовить порядка 10 тысяч новогодних деревьев. Школы, детские сады и интернаты обещают обеспечить елями и соснами бесплатно.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, елки
 
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