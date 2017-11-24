Донецк завалят елками

24.11.2017 16:20

На территории оккупированного боевиками "ДНР" Донецка запланирована работа более 100 елочных базаров.



Уже с первой половины декабря все точки продажи елок начнут свою работу, сообщают информагентства ОРДО. Стоимость елей и сосен при этом не уточняется. С адресами торговых точек можно ознакомиться на сайте "мэрии".



Ранее отмечалось, что лесхозы оккупированной Донетчины к новогодним праздникам намерены заготовить порядка 10 тысяч новогодних деревьев. Школы, детские сады и интернаты обещают обеспечить елями и соснами бесплатно.