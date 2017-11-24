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Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
Сегодня, 24 ноября, вожаки пророссийской группировки "ДНР" Александр Захарченко и Денис Пушилин оперативно отреагировали на фактически свержение главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого с этого поста.
Главарь "ДНР" Захарченко поздравил Леонида Пасечника (руководит МГБ "ЛНР") "со вступлением в должность и.о. руководителя ЛНР". "В условиях войны и экономической блокады это тяжелая задача, но я уверен, что Вы с честью справитесь с ней. Уверен также, что мы будем эффективно вместе противостоять киевской агрессии и строить мирную жизнь", - выдал Захарченко, будто не понимая, что мирной жизни без возвращения оккупированного Донбасса под контроль Украины быть не может.
Пушилин, который представляет "ДНР" на переговорах в Минске, а также рулит т.н. "народными советом" псевдореспублики, уверяет, что оставка Плотницкого, подись которого стоит под минскими соглашениями, не повлияет на этот процесс.
"Минский процесс будет продолжен в прежнем режиме. Нет никаких негативных предпосылок после отставки Игоря Плотницкого с поста главы республики, так как он теперь назначен уполномоченным от "ЛНР" по исполнению Минских соглашений", — пояснил Пушилин.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление т.н. "министра государственной безопасности" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
Вполне вероятно, что теперь его соратников ждет зачистка. По этому поводу проект "Стоптеррор" предлагает соратникам Плотницкого спасаться.
ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Украинский журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Донетчину), известный блогер Денис Казанский опубликовал скриншот откровений российского политолога Маркова. Тот ругается, что кураторы из Кремля поставили во главе оккупированной части Луганщины неудачную кандидатуру и призывает "прекратить играть в независимость ЛНР".
Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя "переворот" в Луганске, заявил, что "идея объединения т.н. "народно-банановых" ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин, Захарченко, Плотницкий
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