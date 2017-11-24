Громадські організації вимагають допрацювати законопроект №7163 щодо Донбасу

24.11.2017 11:38

6 жовтня Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях” (реєстр. № 7163, далі – “проект Закону”). При підготовці тексту проекту закону до другого читання народні депутати подали більше 600 правок та пропозицій до тексту. Утім, така активність депутатського корпусу не зробила процес обговорення нової редакції законопроекту прозорішим чи насправді інклюзивним. Про це пише БФ “Право на захист”.



Ось, що повідомляють представники БФ на своєму сайті:



17 листопада члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони на своєму черговому засіданні рекомендували ВРУ за результатами розгляду проекту закону №7163 у другому читанні прийняти його в цілому як закон.



Проте станом на 23 листопада текст законопроекту не оприлюднений, а Комітет анонсує засідання для його додаткового обговорення. У той же час, за словами секретаря профільного Комітету з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, парламент розглядатиме законопроект вже наступного сесійного тижня, хоча регламент роботи Верховної Ради України у статті 117 зобов’язує опублікувати такий текст у вигляді фінальної порівняльної таблиці не менш ніж за 10 днів до розгляду його в сесійній залі.



Правозахисні та гуманітарні організації занепокоєні суттєвими порушеннями процедур розгляду цього надважливого для майбутнього країни документу, його утаємниченням, численними порушеннями регламенту, незалученням до процесу обговорення представників громадянського суспільства та народних депутатів України, що подавали правки до законопроекту.



Серйозну тривогу викликає зміст окремих положень нової редакції законопроекту, що стали відомі лише завдяки ЗМІ. Так, відповідно до ст. 10 оновленого проекту закону, військові, представники правоохоронних органів та інші особи, залучені до здійснення заходів з гарантування національної безпеки і оборони, отримають дуже широке коло повноважень. Зокрема, мова йде про право застосовувати зброю, затримувати та доставляти осіб, перевіряти документи, проводити особистий догляд, огляд речей, проникати в житлові приміщення у невизначених "зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій". Очевидно, що положення цієї статті суттєво впливатимуть на регулювання відносин між військовими та цивільним населенням та дотримання прав людини в регіоні.



Багато питань викликає покладання відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну в ході конфлікту, виключно на Російську Федерацію, що може призвести до ситуації безкарності, блокування ініціатив з компенсації шкоди, заподіяної цивільному населенню та процесу реституції. Це не сприятиме примиренню та відновленню справедливості.



Також законопроект передбачає, що забезпечення прав та свобод на окупованих територіях здійснюватиметься відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і та свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території”, до якого допускається внесення необхідних змін. Наразі цей закон діє виключно стосовно тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя. Залишається незрозумілим, які саме зміни, до яких положень, по відношенню до якого кола осіб і коли будуть внесені до цього закону. У зв’язку із цим виникає небезпека того, що питання забезпечення прав та свобод людини на тимчасово окупованих територіях в межах Донецької та Луганської областей так і залишиться неврегульованим. Тобто фактично Україна порушить позитивне зобов’язання докладати всіх зусиль для захисту своїх громадян на окупованій території.



Більш детальний аналіз положень законопроекту додається.



У зв’язку із суспільним значенням проекту закону №7163, а також наведеними вище загрозами для реалізації прав і свобод, численними порушеннями регламенту при розгляді такого важливого законопроекту,



ВИМАГАЄМО від Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони – невідкладно оприлюднити текст законопроекту “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях”, запропонований до другого читання;

ЗАКЛИКАЄМО Верховну Раду України повернути законопроект 7163 головному комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання з метою проведення повноцінного процесу доопрацювання тексту законопроекту із залученням представників громадського суспільства, правозахисних, гуманітарних організацій, агентств ООН.



Олександра Дворецька, БФ “Восток-СОС”



Олександр Галкін, БФ “Право на захист”



Тетяна Дурнєва, Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”



Вадим Валько, ГО “Донбас СОС”



Олександр Клюжев, Громадянська мережа “ОПОРА”



Таміла Ташева, ГО “КримСОС”



Тетяна Печончик, Центр інформації про права людини



Вершиніна Валерія, Програма Радник з питань ВПО, БФ “Stabilization Support Services”



Олександра Романцова, ГО “Центр Громадянських Свобод”