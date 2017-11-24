Хуг прибыл на ДФС

24.11.2017 12:41

Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который находится сейчас в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория), прибыл с инспекцией на Донецкую фильтровальную станцию.



Отмечается, что вместе с Хугом на объекте присутствуют патруль СММ и руководство коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса"". Гарантии безопасности были получены офицерами Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Напомним, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.



Отметим, что вчера Хуг раскритиковал во время очной встречи главаря "ДНР" Александра Захарченко, а сегодня он готовит пресс-брифинг в Донецке.