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Хуг рассказал о поездке на Донецкую фильтровальную станцию
Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, который находится сейчас в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория), рассказал об итогах своего патруля с рабочей группой по территории "ДНР", в частности, по социально важным объектам инфраструктуры.
"Определенное время мы провели на Донецкой фильтровальной станции, а также Верхнетроицкой фильтровальной станции, - сообщил Хуг. - Как я уже подчеркивал ранее, чрезвычайно важно, чтобы стороны понимали важность таких инфраструктурных объектов. Кроме обеспечения населения по обе стороны линии разграничения питьевой водой, на них также работает посменно гражданское население, многие из которых – женщины, выполняющие свою работу в очень тяжелых условиях. Вот уже почти 4 года они работают под постоянной угрозой обстрелов, их жизни постоянно находятся в опасности. Единственная возможность обезопасить условия их труда – разведение тяжелой вооруженной техники с двух сторон на расстояние, которое сделает невозможным его применение, как и предусмотрено Минскими договоренностями. Я доверяю сотрудникам станций, которые говорят о том, что любая утечка жидкого хлора приведет к самым трагичным последствиям. Боевые действия постоянно ведутся вблизи этих объектов и мы подчеркиваем необходимость соблюдения режима прекращения огня".
Напомним, что ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем пророссийской группировки "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.
Отметим, что вчера Хуг раскритиковал во время очной встречи главаря "ДНР" Александра Захарченко, а сегодня он готовит пресс-брифинг в Донецке.
Теги: Донбасс, ДНР, Донецкая фильтровальная станция, Александр Хуг
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