- Известный волонтер о ситуации в Луганске: всё лежит на поверхности09:54
- "Путч" в ОРЛО: Ходаковский призывает к референдуму09:25
- Часть Макеевки – обесточена09:19
- Атаки в зоне АТО: сводка ИС09:04
- Диверсии в Донецке маскируют под "подрыв канализации"08:42
- Захарченко "съел" Плотницкого?08:32
- Донецк: только уехал батальон - как что-то у них рвануло08:16
- Смерть в районе КПВВ у линии разграничения: появились подробности07:50
- Опубликована полная сводка обстрелов из зоны АТО07:38
- Донецк "оккупировали" белки07:25
Известный волонтер о ситуации в Луганске: всё лежит на поверхности
Известный волонтер Роман Донник, который часто бывает в зоне АТО, прокомментировал ситуацию в оккупированном Луганске, где схлестнулись главарь "ЛНР" Плотницкий и "министр внутренних дел" Корнет.
По словам Донника, "всё лежит на поверхности". "В том, что сейчас происходит в Луганске нет идеологической или политической подоплеки. Там чистые шкурняки и внутривидовая борьба пауков, - отмечает волонтер. - Для нас там ничего не изменилось. Ни один, ни другой, ни третий, не являются самостоятельными игроками. Всё, что касается Украины, минских процессов, пленных и войны решает исключительно Кремль. Другой вопрос в том, что московитам очень выгодно представить дело так, что они не при делах. А всем рулят захарченки, плотницкие, корнеты и прочие. Подобная история в луганде уже была в 16 году. И все бандформирования прибывшие из Донецка, прибыли для того, чтобы сохранить контроль Кремля над ситуацией".
Волонтер поясняет: "Одна группа вооруженных бандитов устроила разборки с другой группой вооруженных людей. И у Плотницкого, и у Корнета есть преданные им лично люди с оружием. То есть, банальные разборки толпа на толпу. Все низовые банды, все так называемые войска, по-прежнему под контролем российских кадровых военных. От командиров рот и выше. Вся логистика управляется россиянами. Всё под контролем России".
По-прежнему на месте и вся линия фронта, отмечает Донник: "Те же корпуса, та же техника, та же арта. Только еще усиленная приехавшими на всякий случай боевиками из Донецкой области и из России… Для нас в данный момент ничего не изменилось. Наши подразделения в готовности к любым неожиданностям. Резервы в готовности. У нас всё та же война".
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Теги: Россия, Донбасс, волонтер, ДНР, ЛНР, оккупанты
- На фейковых выборах в Донбассе "помогали" голосовать российские военные (ВИДЕО)
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения»
- "ЛНР" пополнилась бандой "казаков" из России, а из "армии" "ДНР" боевики бегут, как крысы с корабля - разведка
- «Министр связи ДНР» несмотря на указания российских кураторов пытается уничтожить связь МТС в «республике»
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО
- Известный волонтер о ситуации в Луганске: всё лежит на поверхности09:54
- На Луганщине спасали из снежного плена09:45
- "Путч" в ОРЛО: Ходаковский призывает к референдуму09:25
- Часть Макеевки – обесточена09:19
- Атаки в зоне АТО: сводка ИС09:04
- Луганська область: без світла перебувають більш ніж 1000 абонентів08:55
- Диверсии в Донецке маскируют под "подрыв канализации"08:42
- Захарченко "съел" Плотницкого?08:32
- На Луганщине стало меньше взрывоопасных предметов08:25
- Донецк: только уехал батальон - как что-то у них рвануло08:16
- Известный волонтер о ситуации в Луганске: всё лежит на поверхности09:54
- На Луганщине спасали из снежного плена09:45
- "Путч" в ОРЛО: Ходаковский призывает к референдуму09:25
- Часть Макеевки – обесточена09:19
- Атаки в зоне АТО: сводка ИС09:04
- Луганська область: без світла перебувають більш ніж 1000 абонентів08:55
- Диверсии в Донецке маскируют под "подрыв канализации"08:42
- Захарченко "съел" Плотницкого?08:32
- На Луганщине стало меньше взрывоопасных предметов08:25
- Донецк: только уехал батальон - как что-то у них рвануло08:16
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы