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Архив - Донецкая область

Как Донетчину спасают от взрывов: появилось видео

24.11.2017 12:00
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Как Донетчину спасают от взрывов: появилось видео

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение 23 ноября обследовали на подконтрольной части Донетчины территорию общей площадью 5,98 га.

Пиротехнические работы проводились в г. Мариуполь, а также в Бахмутском, Марьинском, Никольском, Волновахском и Ясиноватском районах.

Всего за минувшие сутки пиротехники обнаружили и уничтожили 103 единицы взрывоопасных предметов, из них 62 артиллерийских снарядов, 8 минометных мины, 30 гранат и 3 единицы других боеприпасов, сообщает сайт спасателей Донетчины, публикую также соответствующее видео.



Теги: Донбасс, спасатели, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
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