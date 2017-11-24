Как Донетчину спасают от взрывов: появилось видео

24.11.2017 12:00

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение 23 ноября обследовали на подконтрольной части Донетчины территорию общей площадью 5,98 га.



Пиротехнические работы проводились в г. Мариуполь, а также в Бахмутском, Марьинском, Никольском, Волновахском и Ясиноватском районах.



Всего за минувшие сутки пиротехники обнаружили и уничтожили 103 единицы взрывоопасных предметов, из них 62 артиллерийских снарядов, 8 минометных мины, 30 гранат и 3 единицы других боеприпасов, сообщает сайт спасателей Донетчины, публикую также соответствующее видео.



