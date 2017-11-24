Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

КПВВ на линии разграничения штурмует огромное количество граждан

24.11.2017 10:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КПВВ на линии разграничения штурмует огромное количество граждан

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, вчера было оформлено 40,8 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, линию разграничения через КПВВ вчера пересекали следующим образом:

"Майорск" - 9895 человек и 995 транспортных средств;

"Марьинка" - 10315 человек и 1720 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7840 человек и 1380 транспортных средств;

"Гнутово" - 4880 человек и 1025 транспортных средств;

"Станица Луганская" (пешеходный) - 7825 человек.

Сегодня утром в КПВВ "Майорск" стяло 50 авто на въезд и 90 – на выезд; в КПВВ "Марьинка" - 60 и 80; в КПВВ "Новотроицкое" - 70 и 20; в КПВВ "Гнутово" - 50 и 50 соответственно.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх