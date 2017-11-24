Кучма и Зубко обговорили проблемы Донбасса

24.11.2017 14:10

Состоялось совещание под председательством вице-премьера, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, в котором приняли участие представитель Украины в Трехсторонний контактной группе минских переговорщиков по Донбассу, экс-президентЛеонид Кучма, представители центральных органов исполнительной власти и эксперты подгруппы по социально-экономическим вопросам.



"Во время встречи обсудили вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, которые нарушаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны правительства, - отмечает пресс-секретарь Кучмы – Дарка Олифер. - По результатам совещания Геннадий Зубко дал соответствующие поручения и скоординировал переговорную позицию по наиболее чувствительным вопросам".



Также речь шла о гуманитарных проблемах, которые особенно актуальны в преддверии зимы, в частности, в контексте обеспечения жизнедеятельности Донецкой и Луганской областей.



"Договорились, что такой механизм рассмотрения выполнения предоставленных поручений, касающихся Донбасса, будет происходить регулярно", - сообщает Олифер.