Лысенко: Информация о потерях является предварительной

24.11.2017 13:29

Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко подтвердил озвученную утром информацию о том, что вчера в зоне проведения антитеррористической операции погибли 5 украинских военных. При этом сделал важную ремарку.



"По предварительной информации, в результате боевых действий погибли пять наших военнослужащих, еще четверо получили ранения. Всех раненых быстро эвакуировали в военный госпиталь в Северодонецке, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Хочу отметить, что информация о потерях является предварительной. Уже в ближайшее время штаб АТО обнародует уточненные сведения", - отметил Лысенко.



Он также добавил, что украинские военные уничтожили 8 боевиков, еще 9 оккупантов были ранены.



Всего за прошедшие сутки, по словам Лысенко, противник семь раз нарушал перемирие. В пяти случаях украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним, что в утренней сводке пресс-центра штаба АТО отмечалось, что за прошедшие сутки на донбасском фронте погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Потери противника – почти вдвое большие.

Горячее всего вчера было на подступах к Крымскому (Луганское направление). Там были обстрелы, а также произошло страшное боестолкновение.

Ранее была опубликована карта горячих точек зоны АТО на 24 ноября.