Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Лысенко: Информация о потерях является предварительной

24.11.2017 13:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лысенко: Информация о потерях является предварительной

Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко подтвердил озвученную утром информацию о том, что вчера в зоне проведения антитеррористической операции погибли 5 украинских военных. При этом сделал важную ремарку.

"По предварительной информации, в результате боевых действий погибли пять наших военнослужащих, еще четверо получили ранения. Всех раненых быстро эвакуировали в военный госпиталь в Северодонецке, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Хочу отметить, что информация о потерях является предварительной. Уже в ближайшее время штаб АТО обнародует уточненные сведения", - отметил Лысенко.

Он также добавил, что украинские военные уничтожили 8 боевиков, еще 9 оккупантов были ранены.

Всего за прошедшие сутки, по словам Лысенко, противник семь раз нарушал перемирие. В пяти случаях украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним, что в утренней сводке пресс-центра штаба АТО отмечалось, что за прошедшие сутки на донбасском фронте погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Потери противника – почти вдвое большие.

Горячее всего вчера было на подступах к Крымскому (Луганское направление). Там были обстрелы, а также произошло страшное боестолкновение.

Ранее была опубликована карта горячих точек зоны АТО на 24 ноября.



Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх