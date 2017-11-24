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МИД Украины отреагировал на вторжение "гумконвоя" на Донбасс
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по поводу очередного так называемого "гуманитарного конвоя" из Российской Федерации.
В МИД напоминают, что 23 ноября в очередной раз государственную границу Украины незаконно пересекли 53 автомобиля 71-го т.н. "гумконвоя".
"Ввоз "гумпомощи" произошел с нарушением норм и принципов международного права, в частности, нерушимости границ, национального законодательства Украины и других согласованных модальностей, в том числе о необходимости сопровождения груза представителями Международного Комитета Красного Креста. Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В связи с этим украинский МИД направил российскому МИД ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий и неукоснительно придерживаться международного права и законодательства Украины.
Напомним, что Россия доставляет т.н. "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь. В частности, по мнению председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, в автомобилях с гуманитарной помощью из Российской Федерации может быть живая сила противника.
Теги: Украина, Донбасс, МИД, гуманитарный конвой
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