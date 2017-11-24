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Архив - Донецкая область

МинВОТ высказался о "дипломах" ОРДЛО

24.11.2017 15:49
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МинВОТ высказался о "дипломах" ОРДЛО

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также Министерство образования и науки Украины высказались против признания документов об образовании, выданных в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория).

Заместитель главы МинВОТ Георгий Тука эфире на телеканале "ЗИК" отметил, что украинская власть не легализует документы, выданные представителями ОРДЛО на территориях, временно неподконтрольных украинскому правительству.

В связи с неверной трактовкой цитаты Георгия Туки представителями перемещенных вузов и общественности, МиВОТ сообщает:

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерство науки и образования Украины против признания документов о получении образования, выданных на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

В то же время, МОН и МинВОТ прилагают усилия и создают дополнительные условия для того, чтобы дети с неподконтрольных территорий имели возможность получать качественное высшее образование в учебных заведениях Украины. В этом году была упрощена процедура поступления в украинские вузы, в результате чего количество абитуриентов с неподконтрольных и оккупированных территории значительно возросла. В частности, в рамках рабочей подгруппы созданной при МинВОТ по вопросам подготовки проектов законов и подзаконных нормативно-правовых актов по совершенствованию национального законодательства Украины относительно защиты прав человека внутренне перемещенных лиц, в том числе улучшение доступа к образованию, были разработаны и дальше внедрены предложения по упрощенной процедуры предоставления документов и продления срока вступительной кампании до 30 сентября.


В планах обоих ведомств введения дистанционного образования для жителей временно неподконтрольных и оккупированных территории".



Теги: Донбасс, диплом, ОРДЛО, МинВОТ
 
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