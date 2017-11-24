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На Донеччині з’явилась п’ята опорна школа
Губернатор Донецької області Павло Жебрівський повідомив, що у селищі Гришине (Покровський район) завершили капітальний ремонт та термомодернізацію будівлі НВК "Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад".
"У ремонт та оснащення школи вклали 36 млн гривень, і 46-річна будівля буквально отримала нове життя, - повідомив голова ОДА. - Її повністю відремонтували й утеплили. Школа розрахована на 300 учнів. У ній навчатимуться діти з Гришиного, навколишніх селищ і навіть Покровська (мешканці прилеглих до Гришиного районів міста вже оцінили масштаб перетворень у школі й віддають туди своїх дітей)".
У школі - сучасні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики, 2 лінгафонних кабінети, 11 мультимедійних кабінетів та мобільний мультимедійний комплекс, актова зала, їдальня, спортзал. Облаштована й прилегла територія.
"Робимо усе, аби стерти різницю між містом та селом у частині доступу до якісної освіти. Діти із маленького села та великого міста мають мати рівні можливості для реалізації своїх здібностей, мають отримати у своїх школах максимум знань для подальшого успішного навчання у найпрестижніших університетах країни. А отримавши вищу освіту, мати бажання провертатися назад, розбудовувати свою малу батьківщину, тим самим зміцнюючи українську державу", - підкреслює Жебрівський.
Голова ОДА повідомив, що школа у селищі Гришине - п’ята опорна школа, яку відремонтували цього року на Донеччині. Таких буде 39.
"Наш досвід розбудови мережі опорних шкіл вже зацікавив наших колег з інших областей України - з народним депутатом Андрієм Рекою домовилися про візити Полтавських фахівців на Донеччину. Із задоволенням покажемо їм усі наші школи та поділимося напрацюваннями. Україна має розквітати, і я тішуся, що досвід Донеччини може бути використаним в масштабах усієї держави", - пише Жебрівьский на своїй сторінці у Фейсбуці.
Теги: Донбасс, образование, ремонт, Жебривский, опорные школы
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