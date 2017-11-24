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На Донетчине состоится важная встреча для переселенцев и не только
24.11.2017 20:53
Команда ОО "Донбасс СОС" продолжает оказывать правовую помощь населению на линии соприкосновения, внутренне перемещенным лицам, а также тем, кто проживает на временно неподконтрольной территории. В понедельник, 27 ноября, юристы "Донбасс СОС" проведут выездной прием в городе Марьинка.
Встреча пройдет с 10.00 до 14.00 по адресу: проспект Дружбы 12, конференц-зал военно-гражданской администрации.
Прием осуществляется в рамках проекта "Юридическая поддержка граждан, пересекающих линию соприкосновения, проживающих в населенных пунктах расположенных вдоль линии соприкосновения", который реализуется "Донбасс СОС" при содействии Норвежского совета по делам беженцев при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии.
Теги: Донбасс, Марьинка, переселенцы, Донбасс SOS
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