На Донетчине состоится важная встреча для переселенцев и не только

24.11.2017 20:53

Команда ОО "Донбасс СОС" продолжает оказывать правовую помощь населению на линии соприкосновения, внутренне перемещенным лицам, а также тем, кто проживает на временно неподконтрольной территории. В понедельник, 27 ноября, юристы "Донбасс СОС" проведут выездной прием в городе Марьинка.



Встреча пройдет с 10.00 до 14.00 по адресу: проспект Дружбы 12, конференц-зал военно-гражданской администрации.



Прием осуществляется в рамках проекта "Юридическая поддержка граждан, пересекающих линию соприкосновения, проживающих в населенных пунктах расположенных вдоль линии соприкосновения", который реализуется "Донбасс СОС" при содействии Норвежского совета по делам беженцев при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии.