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Архив - Донецкая область

На Донтечине из ледяного плена спасли лебедя

24.11.2017 16:04
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На Донтечине из ледяного плена спасли лебедя

Сегодня, 24 ноября, представители 69-й Государственной пожарно-спасательной части, что в Лимане Донецкой области, провели операцию по спасению лебедя, который не полетел вовремя в теплые края из-за травмы крыла.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, обессиленный лебедь находился на озере вблизи с. Старый Караван Лиманского района. Практически всё озеро было затянуто льдом. Бедная птица не выжила бы в таких условиях.

Спасатели на двух лодках поймали лебедя и доставили его на берег. Птицу передали в Краматорскую государственную больницу ветеринарной медицины. Дальнейшей судьбой лебедя будут заниматься специалисты и неравнодушные волонтеры.



Теги: Донбасс, спасатели, лед, лебедь
 
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