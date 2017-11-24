На Донтечине из ледяного плена спасли лебедя

24.11.2017 16:04

Сегодня, 24 ноября, представители 69-й Государственной пожарно-спасательной части, что в Лимане Донецкой области, провели операцию по спасению лебедя, который не полетел вовремя в теплые края из-за травмы крыла.



Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, обессиленный лебедь находился на озере вблизи с. Старый Караван Лиманского района. Практически всё озеро было затянуто льдом. Бедная птица не выжила бы в таких условиях.



Спасатели на двух лодках поймали лебедя и доставили его на берег. Птицу передали в Краматорскую государственную больницу ветеринарной медицины. Дальнейшей судьбой лебедя будут заниматься специалисты и неравнодушные волонтеры.