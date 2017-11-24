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Обстрелы Донетчины: опубликована сводка СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 ноября), в Донецкой области уменьшилось число нарушений режима прекращения огня. Среди прочего, зафиксировано около 60 взрывов (в предыдущий отчетный период их было примерно 120).
Так, вечером 21 ноября, пребывая в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 7 взрывов неопределенного происхождения в 2–4 км в секторе от юго-востока до юго-запада.
Вечером 21 и в ночь на 22 ноября камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зарегистрировала (в хронологической последовательности) 4 снаряда с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 5 снарядов и 7 трассирующих снарядов с востока на запад. Вслед за этим камера зафиксировала в общей сложности 14 трассирующих снарядов (10 с востока на запад и 4 с запада на восток), 1 снаряд с востока на запад и 10 взрывов неопределенного происхождения — все в 0,5–1,5 км к югу.
22 ноября, ведя наблюдение на железнодорожной станции в подконтрольном боевикам "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 5 взрывов неопределенного происхождения в 2–3 км к северо-северо-западу. Осуществляя мониторинг на юго-западной окраине Ясиноватой в течение около 2 часов, команда СММ слышала 20 взрывов неопределенного происхождения и примерно 40 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–4 км в секторе от юго-запада до северо-северо-запада.
В тот же день со своей позиции в 1 км к северо-северо-западу от подконтрольного правительству с. Пищевик (25 км к северо-востоку от Мариуполя) наблюдатели слышали и видели 2 взрыва в воздухе, оцененные как разрывы минометных мин (неопределенного типа) в 2–3 км к северо-северо-западу, а также слышали 3 взрыва, оцененные как огонь из миномета (неопределенного типа) на неустановленном расстоянии в северно-северно-восточном направлении. Патрулируя ориентировочно в 2 км к юго-западу от Пищевика, члены патруля СММ слышали 8 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к северо-северо-востоку.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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