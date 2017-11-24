Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО

24.11.2017 06:53

Сегодня, 24 ноября, пресс-центр штаба АТО подтвердил информацию о серьезных потерях в рядах защитников Украины на Донбассе. Ранее о большом количестве жертв сообщили волонтеры.



"К сожалению, за прошедшие сутки погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих – удовлетворительное, - отмечается в итоговой сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки. - Потери врага за эти сутки 17 человек: 8 - погибших и 9 – раненых".