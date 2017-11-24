Последние новости раздела
- Опубликована карта горячих точек зоны АТО на 24 ноября 13:01
- Хуг прибыл на ДФС12:41
- В Славянске 29-летний избивал трехлетнюю12:23
- Как Донетчину спасают от взрывов: появилось видео12:00
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ11:54
- Хуг раскритиковал Захарченко и готовит пресс-брифинг в Донецке11:49
- Громадські організації вимагають допрацювати законопроект №7163 щодо Донбасу11:38
- КПВВ на линии разграничения штурмует огромное количество граждан10:53
- На Светлодарской дуге ВСЕ ЖИВЫ и ЗДОРОВЫ10:43
- Обстрелы Донетчины: опубликована сводка СММ ОБСЕ10:28
Опубликована карта горячих точек зоны АТО на 24 ноября
24.11.2017 13:01
Информационно-аналитический центр Национальной безопаности Украины обнародовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток.
Согласно карте, горячими точками донбасского фронта были Крымское, Светлодарская дуга, а также юг Донетчины - Талаковка и Широкино.
Напомним, что всего за прошедшие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Потери противника – почти вдвое большие.
Горячее всего вчера было на подступах к Крымскому (Луганское направление). Там были обстрелы, а также произошло страшное боестолкновение.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
Читайте также:
- Карта АТО: ситуация на востоке Украины на 13 августа
- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта обстрелов
- 8 "горячих точек": опубликована карта из зоны АТО
- В Украине создадут электронную карту мест захоронений погибших в АТО
- Опубликована карта из зоны проведения АТО: стало ясно, где вчера стреляли на Донбассе
- Карта АТО по состоянию на 7 ноября
- Опубликована карта горячих точек зоны АТО на 24 ноября 13:01
- Обстрелы Луганщины: последняя сводка СММ ОБСЕ12:53
- Хуг прибыл на ДФС12:41
- В Славянске 29-летний избивал трехлетнюю12:23
- Переворот в Луганске: данные СММ ОБСЕ12:17
- Как Донетчину спасают от взрывов: появилось видео12:00
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ11:54
- Хуг раскритиковал Захарченко и готовит пресс-брифинг в Донецке11:49
- Громадські організації вимагають допрацювати законопроект №7163 щодо Донбасу11:38
- В России призвали "прекратить играть в независимость ЛНР"11:28
- Обстрелы Луганщины: последняя сводка СММ ОБСЕ12:53
- Хуг прибыл на ДФС12:41
- В Славянске 29-летний избивал трехлетнюю12:23
- Переворот в Луганске: данные СММ ОБСЕ12:17
- Как Донетчину спасают от взрывов: появилось видео12:00
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ11:54
- Хуг раскритиковал Захарченко и готовит пресс-брифинг в Донецке11:49
- Громадські організації вимагають допрацювати законопроект №7163 щодо Донбасу11:38
- В России призвали "прекратить играть в независимость ЛНР"11:28
- Из Украины выдворили доверенное лицо Кадырова11:20
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы