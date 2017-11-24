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Архив - Донецкая область

Опубликована карта горячих точек зоны АТО на 24 ноября

24.11.2017 13:01
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Опубликована карта горячих точек зоны АТО на 24 ноября

Информационно-аналитический центр Национальной безопаности Украины обнародовал карту, отображающую ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток.

Согласно карте, горячими точками донбасского фронта были Крымское, Светлодарская дуга, а также юг Донетчины - Талаковка и Широкино.

Напомним, что всего за прошедшие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Потери противника – почти вдвое большие.

Горячее всего вчера было на подступах к Крымскому (Луганское направление). Там были обстрелы, а также произошло страшное боестолкновение.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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