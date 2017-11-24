Опубликована полная сводка обстрелов из зоны АТО

24.11.2017 07:38

За минувшие сутки, 23 ноября, российско-оккупационные войска произвели семь обстрелов позиций защитников Украины на Донбассе. По данным пресс-центра штаба АТО, несмотря на общее снижение количества обстрелов (это – минимальный рекорд ноября), соблюдения режима прекращения огня нет.



На Луганском направлении в течение вчерашнего дня противник несколько раз обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Крымского - из 82-мм минометов, гранатометов и легкого пехотного вооружения. На Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского.



На Донецком направлении горячее всего было в Приазовье. Там противник открывал огонь из различных типов оружия, включая 120-мм миномета, вблизи Павлополя, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - неподалеку от Водяного.



Почти в каждом случае обстрелов военнослужащие ВСУ отвечали противнику прицельным огнем.



Напомним, что всего за прошедшие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Потери противника – почти вдвое большие.

Горячее всего вчера было на подступах к Крымскому (Луганское направление). Там были обстрелы, а также произошло страшное боестолкновение.