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Опубликована полная сводка обстрелов из зоны АТО
За минувшие сутки, 23 ноября, российско-оккупационные войска произвели семь обстрелов позиций защитников Украины на Донбассе. По данным пресс-центра штаба АТО, несмотря на общее снижение количества обстрелов (это – минимальный рекорд ноября), соблюдения режима прекращения огня нет.
На Луганском направлении в течение вчерашнего дня противник несколько раз обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Крымского - из 82-мм минометов, гранатометов и легкого пехотного вооружения. На Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского.
На Донецком направлении горячее всего было в Приазовье. Там противник открывал огонь из различных типов оружия, включая 120-мм миномета, вблизи Павлополя, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - неподалеку от Водяного.
Почти в каждом случае обстрелов военнослужащие ВСУ отвечали противнику прицельным огнем.
Напомним, что всего за прошедшие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения. Потери противника – почти вдвое большие.
Горячее всего вчера было на подступах к Крымскому (Луганское направление). Там были обстрелы, а также произошло страшное боестолкновение.
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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- Опубликована полная сводка обстрелов из зоны АТО07:38
- Донецк "оккупировали" белки07:25
- Плотницкий сбежал, но всё же попался: опубликовано видео07:11
- Кошмар у Крымского: кровавое боестолкновение длилось около восьми часов06:59
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО06:53
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