Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Представители СММ ОБСЕ рассказали о пересечении гражданскими лицами линии соприкосновения

24.11.2017 13:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Представители СММ ОБСЕ рассказали о пересечении гражданскими лицами линии соприкосновения

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине рассказали о том, что видели на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Пищевик и на одном из блокпостов боевиков "ДНР" у линии соприкосновения.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 ноября), в 08:30 на КПВВ в Пищевике члены патруля Миссии видели очередь из около 60 автомобилей, 2 автобусов и примерно 50 пешеходов, направлявшихся в неподконтрольные правительству районы, при этом в противоположном направлении в очереди стояли приблизительно 160 автомобилей, 3 микроавтобуса и ориентировочно 230 пешеходов.

В 14:16 на этом же КПВВ, по наблюдениям Миссии, в очереди по направлению в неподконтрольные правительству районы стояло около 150 автомобилей, 2 автобуса и 25 пешеходов, а в очереди в противоположном направлении ожидало приблизительно 90 автомобилей, 3 микроавтобуса и 3 пешехода.

В 08:40 на блокпосте возле подконтрольного "ДНР" пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка) члены патруля Миссии видели очередь примерно из 230 автомобилей и около 200 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, а также ориентировочно 12 автомобилей, ожидавших в очереди в противоположном направлении.

В 16:00 на этом же блокпосте наблюдатели видели, что в очереди по направлению в неподконтрольные правительству районы стояло приблизительно 200 автомобилей и 20 пешеходов, а в противоположном направлении ожидали 37 автомобилей и 30 пешеходов.



Теги: Донбасс, линия разграничения, КПВВ, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх