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Представители СММ ОБСЕ рассказали о пересечении гражданскими лицами линии соприкосновения
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине рассказали о том, что видели на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Пищевик и на одном из блокпостов боевиков "ДНР" у линии соприкосновения.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 ноября), в 08:30 на КПВВ в Пищевике члены патруля Миссии видели очередь из около 60 автомобилей, 2 автобусов и примерно 50 пешеходов, направлявшихся в неподконтрольные правительству районы, при этом в противоположном направлении в очереди стояли приблизительно 160 автомобилей, 3 микроавтобуса и ориентировочно 230 пешеходов.
В 14:16 на этом же КПВВ, по наблюдениям Миссии, в очереди по направлению в неподконтрольные правительству районы стояло около 150 автомобилей, 2 автобуса и 25 пешеходов, а в очереди в противоположном направлении ожидало приблизительно 90 автомобилей, 3 микроавтобуса и 3 пешехода.
В 08:40 на блокпосте возле подконтрольного "ДНР" пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка) члены патруля Миссии видели очередь примерно из 230 автомобилей и около 200 пешеходов, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, а также ориентировочно 12 автомобилей, ожидавших в очереди в противоположном направлении.
В 16:00 на этом же блокпосте наблюдатели видели, что в очереди по направлению в неподконтрольные правительству районы стояло приблизительно 200 автомобилей и 20 пешеходов, а в противоположном направлении ожидали 37 автомобилей и 30 пешеходов.
Теги: Донбасс, линия разграничения, КПВВ, СММ ОБСЕ
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