"Семечки" и убийственные пули: защитники Авдеевки рассказали об обстрелах

24.11.2017 14:04

Военное телевидение Украины рассказало о том, как в пригородах Авдеевки украинские десантники держат оборону.



В видеосюжете отмечается, что днем, во время затишья, бойцы укрепляют свои позиции, а под вечер – начинается… Стрелкотня из пулеметов и автоматов не утихает всю ночь. Но к этому бойцы привыкли. При этом отмечают, что уже трое суток ничего тяжелого не прилетало. А это странно.



Мелкий калибр украинские воины называют "семечки". Но таким оккупанты бьют далеко не всегда. Бывает – прилетает даже из 120-мм минометов.



Работают и крупнокалиберные пулеметы, в том числе "Утес". Один из воинов показывает пули, прилетающие после таких обстрелов. "Если в конечность попадет - ампутация. Если в тело - даже броник не спасает", - уверяет в сюжете защитник Украины.



