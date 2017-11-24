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"Семечки" и убийственные пули: защитники Авдеевки рассказали об обстрелах
Военное телевидение Украины рассказало о том, как в пригородах Авдеевки украинские десантники держат оборону.
В видеосюжете отмечается, что днем, во время затишья, бойцы укрепляют свои позиции, а под вечер – начинается… Стрелкотня из пулеметов и автоматов не утихает всю ночь. Но к этому бойцы привыкли. При этом отмечают, что уже трое суток ничего тяжелого не прилетало. А это странно.
Мелкий калибр украинские воины называют "семечки". Но таким оккупанты бьют далеко не всегда. Бывает – прилетает даже из 120-мм минометов.
Работают и крупнокалиберные пулеметы, в том числе "Утес". Один из воинов показывает пули, прилетающие после таких обстрелов. "Если в конечность попадет - ампутация. Если в тело - даже броник не спасает", - уверяет в сюжете защитник Украины.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ВСУ, обстрелы, противник
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