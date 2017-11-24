"Симики" помогли открыть памятник, привезли детям воду, а солдатами мешки

24.11.2017 22:17

Представители Гражданско-военного сотрудничества (они же "симики") приняли участие во множестве важных дел на Донбассе.



В районе проведения антитеррористической операции в н.п. Золотое состоялось торжественное открытие памятника воинам, которые отдали жизнь за Украину. Мероприятие стало возможным благодаря совместным действиям военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Луганского отделения "Национального корпуса" в Северодонецке, которые взяли на себя расходы по изготовлению и монтажу памятника.



Военнослужащие группы гражданско-военного сотрудничества "Попасная" и объединенного центра ГВС ОТГ "Луганск" помогли с транспортировкой и установкой памятника.



Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы украинским защитникам.



Кроме того, за прошедшие сутки группы гражданско-военного сотрудничества "Торецкое" и "Светлодарск" доставили малообеспеченным семьям н.п. Миргородское и Луганское крупы, мука, сахар, хлеб, консервы, сгущенное молоко, масло и питьевую воду.



Офицеры группы "Светлодарск" передали упаковки с питьевой водой городскому детскому саду "Радуга".



Военнослужащие группы ГВС "Марьинка" передали одному из подразделений, выполняющих задания на передовой, мешки для оборудования опорных пунктов, скобы и средства личной гигиены, собранные гражданами Украины.



Кроме того, офицеры организовали урок мужества и патриотизма для учащихся школ Марьинки и Красногоровки в расположении батальона ВСУ "Донбасс-Украина".



В гостях у военных ученики также осмотрели вооружение и военную технику, пообщались с военнослужащими и посмотрели концертную программу. Кроме того, защитники Украины угостили детей вкусным солдатским обедом, подарили сладости и сделали общее фото на память.



Офицеры Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества "Мариуполь" провели с учениками Чермалыцкой общеобразовательной школы военно-патриотическое занятие на тему "Необходимость чествования Дня Достоинства и Свободы".