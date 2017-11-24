- Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"22:09
- В МинВОТ озвучили самые важные для переселенцев вопросы: ИНФОГРАФИКА21:45
- Взрывной схрон обнаружен на юге Донетчины21:43
- В ООН оценили "переселенческую стратегию" Украины21:24
- Проект "Стоптеррор" предлагает соратникам Плотницкого спасаться21:05
- Хуг рассказал о поездке на Донецкую фильтровальную станцию20:56
- На Донетчине состоится важная встреча для переселенцев и не только20:53
- На Донеччині з’явилась п’ята опорна школа20:18
- Зона АТО: ВСУ дали наемникам уйти, в спину не стреляли20:03
- Российские "воры в законе" курировали рэкетиров, которые прессовали бизнесменов19:55
"Симики" помогли открыть памятник, привезли детям воду, а солдатами мешки
Представители Гражданско-военного сотрудничества (они же "симики") приняли участие во множестве важных дел на Донбассе.
В районе проведения антитеррористической операции в н.п. Золотое состоялось торжественное открытие памятника воинам, которые отдали жизнь за Украину. Мероприятие стало возможным благодаря совместным действиям военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Луганского отделения "Национального корпуса" в Северодонецке, которые взяли на себя расходы по изготовлению и монтажу памятника.
Военнослужащие группы гражданско-военного сотрудничества "Попасная" и объединенного центра ГВС ОТГ "Луганск" помогли с транспортировкой и установкой памятника.
Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы украинским защитникам.
Кроме того, за прошедшие сутки группы гражданско-военного сотрудничества "Торецкое" и "Светлодарск" доставили малообеспеченным семьям н.п. Миргородское и Луганское крупы, мука, сахар, хлеб, консервы, сгущенное молоко, масло и питьевую воду.
Офицеры группы "Светлодарск" передали упаковки с питьевой водой городскому детскому саду "Радуга".
Военнослужащие группы ГВС "Марьинка" передали одному из подразделений, выполняющих задания на передовой, мешки для оборудования опорных пунктов, скобы и средства личной гигиены, собранные гражданами Украины.
Кроме того, офицеры организовали урок мужества и патриотизма для учащихся школ Марьинки и Красногоровки в расположении батальона ВСУ "Донбасс-Украина".
В гостях у военных ученики также осмотрели вооружение и военную технику, пообщались с военнослужащими и посмотрели концертную программу. Кроме того, защитники Украины угостили детей вкусным солдатским обедом, подарили сладости и сделали общее фото на память.
Офицеры Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества "Мариуполь" провели с учениками Чермалыцкой общеобразовательной школы военно-патриотическое занятие на тему "Необходимость чествования Дня Достоинства и Свободы".
Теги: Донбасс, помощь, АТО, ВСУ, симики
- Известная волонтер: "НАС МИЛЛИОНЫ, ДАЖЕ 1 ГРН - ЭТО ТОЖЕ ПОМОЩЬ!"
- Генштаб ВСУ с юмором отреагировал на поломку авто в зоне АТО
- Донбасский фронт: волонтер сообщила о трагедии и взывает о помощи
- Двое украинских воинов подорвались на растяжке
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя
- Под Донецк отправилось легализованное пополнение (ВИДЕО)
- Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"22:09
- В МинВОТ озвучили самые важные для переселенцев вопросы: ИНФОГРАФИКА21:45
- Взрывной схрон обнаружен на юге Донетчины21:43
- В ООН оценили "переселенческую стратегию" Украины21:24
- Проект "Стоптеррор" предлагает соратникам Плотницкого спасаться21:05
- Хуг рассказал о поездке на Донецкую фильтровальную станцию20:56
- На Донетчине состоится важная встреча для переселенцев и не только20:53
- Луганщина: должностные лица Пенсионного фонда попались на первом "транше" взятки20:33
- На Донеччині з’явилась п’ята опорна школа20:18
- Зона АТО: ВСУ дали наемникам уйти, в спину не стреляли20:03
- Цимбалюк: Армейские подразделения никогда не подчинялись главарям "ДНР" и "ЛНР"22:09
- В МинВОТ озвучили самые важные для переселенцев вопросы: ИНФОГРАФИКА21:45
- Взрывной схрон обнаружен на юге Донетчины21:43
- В ООН оценили "переселенческую стратегию" Украины21:24
- Проект "Стоптеррор" предлагает соратникам Плотницкого спасаться21:05
- Хуг рассказал о поездке на Донецкую фильтровальную станцию20:56
- На Донетчине состоится важная встреча для переселенцев и не только20:53
- Луганщина: должностные лица Пенсионного фонда попались на первом "транше" взятки20:33
- На Донеччині з’явилась п’ята опорна школа20:18
- Зона АТО: ВСУ дали наемникам уйти, в спину не стреляли20:03
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России