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Сквозь КПВВ "Новотроицкое" прошли грузовики
24.11.2017 18:08
Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно неподконтрольную территорию вчера проследовало 10 грузовиков.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, грузовики были с гигиеническими наборами и строительными материалами от благотворительной организации "Человек в беде". Общий вес гумантираного груза составил 181 тонну.
Некоторые из них попадают в неприятности.
А некоторые не переживают процесс пересечения линии разграничения.
Теги: Донбасс, грузовик, линия разграничения, КПВВ
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