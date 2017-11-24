Сквозь КПВВ "Новотроицкое" прошли грузовики

24.11.2017 18:08

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно неподконтрольную территорию вчера проследовало 10 грузовиков.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, грузовики были с гигиеническими наборами и строительными материалами от благотворительной организации "Человек в беде". Общий вес гумантираного груза составил 181 тонну.



Некоторые из них попадают в неприятности.



А некоторые не переживают процесс пересечения линии разграничения.