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Смерть в районе КПВВ у линии разграничения: появились подробности
Жительница поселка Старомихайловка Кировского района оккупированного Донецка умерла вчера в районе контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".
Смерть женщины 1949 года рождения подтвердили представители пророссийской группировки "ДНР". По их данным, пожилой женщине стало плохо, когда она направлялась от прибывшего с украинской стороны автобуса в направлении псевдореспублики.
Подробностями этой трагедии поделилась ветеринарный врач из донецкого приюта "Кошкин дом" Евгения Михайлова.
Вот, что пишет Евгений на своей странице в Фейсбуке:
"Тяжелый день. На Марьинском БП у меня на руках умерла женщина. Уже по кромешной темноте она вышла из автобуса на нулевом, прошла немного, упала, как подкошенная. Единицы подбежали, толпы прошли мимо, проезжали машины. Когда я припарковалась и подошла, она еще была жива: слабый пульс, поверхностное дыхание.
Скорая "ДНР", которой я дозвонилась, не едет в эту зону, скорая Украины готова была выезжать, но они были далеко. Украинский пограничник, пытавшийся помочь решить ситуацию, был в шоке, ведь скорая из "ДНР" совсем рядом, - почему же они отказываются ехать, их никто не тронет, тут же человек может умереть.
На БП "ДНР" стояла дочка женщины, она ждала мать, которая утром уехала за карточкой, уже возвращалась и отзвонилась из автобуса после паспортного контроля.
Мои слабые попытки откачать и достучатся до скорой не увенчались успехом, женщина умерла. Объективно, шансов там не было. Народ и машины продолжали свое движение.
Приехавшая из Красногоровки скорая констатировала смерть. Через очереди прорвалась дочка, тело умершей везли до территории "ДНР" на ее машине. В автомобиль на днр-номерах тело грузили украинские пограничники, кляня войну и тех, кто ее развязал. Это очень страшно, везти по серой зоне остывающее тело своей матери и знать, что ты тут один на один со своей трагедией. И сама серая зона - это очень страшно.
Километровые очереди по жаре или холоду на блок-постах, перед пенсионным и собесом делают свое дело - у пенсионеров просто подкашивается здоровье. Отговорите своих стариков от поездки. Никакие деньги не стоят того, чтобы в серой зоне или за ленточками блок-постов остаться один на один со своим пошатнувшимся сердцем.
Если едете машиной, возьмите на свободные сидения старика или женщину с дитем. Ведь не убудет же. Ни капли лишнего бензина не затратится, а предотвратить перегрев/переохлаждение вы сможете.
Не проходите мимо упавшего человека. Ни в серой зоне, ни в нормальной. Возможно, вы сможете спасти жизнь. Или хотя бы сообщить сходящим с ума родственникам (ведь в кармане каждого человека есть телефон).
Я надеюсь, что в этой ситуации дочка умершей женщины не будет мучать себя мыслью, что маму не спасти только потому что это серая зона.
Подумала, а что было бы, если б все вот так прошли мимо, на Каргиле металась бы от автобуса к автобусу дочь в поисках матери, а она лежала бы в темноте, в грязи, со звонящим в никуда в кармане телефоном....
Большой спасибо всем, кто откликнулся на человеческую беду..."
Теги: Донбасс, смерть, пункты пропуска, КПВВ
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- Донецк: только уехал батальон - как что-то у них рвануло08:16
- В ОРЛО нашли труп на месте огненного ЧП08:04
- Смерть в районе КПВВ у линии разграничения: появились подробности07:50
- Опубликована полная сводка обстрелов из зоны АТО07:38
- Донецк "оккупировали" белки07:25
- Плотницкий сбежал, но всё же попался: опубликовано видео07:11
- Кошмар у Крымского: кровавое боестолкновение длилось около восьми часов06:59
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