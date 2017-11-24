Собаки из 7 областей будут охранять Донетчину

24.11.2017 17:45

В кинологическом центре полиции Донецкой области (Мариуполь) произошла ротация сводного отряда кинологов, которые помогают коллегам из зоны АТО обеспечивать безопасность в прифронтовом регионе.



В этот раз в командировку приехали 9 служебных собак из кинологических центров Закарпатья, Ровно, Черновцы, Тернополь, Винницы, Полтавы и Сум. Пять из них натренированы на поиск оружия, боеприпасов и взрывчатки, еще три пса – розыскные. Также есть один специалист по выявлению наркотиков.



Перед началом службы собаки показали свое мастерство, пройдя тестирование. Ближайший месяц кинологи и их питомцы будут нести службу по всей Донецкой области - на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах, выезжать на места преступлений и искать пропавших людей.



С помощью приданных сил каждое территориальное подразделение будет усиленно кинологическими группами.



С начала года с помощью служебных собак из незаконного оборота было изъято 18 единиц огнестрельного оружия, 149 взрывных устройств, более 4000 боеприпасов и около 20 кг взрывчатки.



6 раз помощники полицейских выезжали на заминировании, обследовали территорию, при этом ни одно из них не подтвердилось.



При непосредственном участии четвероногих "детективов" было раскрыто 78 преступлений, а также изъято почти 12 кг наркотиков и обнаружен труп.



Так, в прифронтовой Волновахе овчарка нашла пропавшего ребенка, а в Краматорске служебный пес помог раскрыть кражу.



Сегодня в кинологическом центре полиции Донетчины работает 12 служебных собак, способных выполнять сверхсложные задачи по задержанию преступников, поиску людей, выявлению запрещенных веществ.