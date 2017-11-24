В Брюсселе обсудили обстрелы Донбасса и "переворот" в Луганске

24.11.2017 14:21

Сегодня, 24 ноября, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в рамках рабочего визита в Брюссель. Стороны, в частности, обсудили опасное развитие ситуации на Донбассе, спровоцированное нарушением режима прекращения огня российскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов.



Не обошли стороной и ситуацию в Луганске, где произошел "переворот", вынудивший главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого сбежать в Москву.



"Были скоординированы дальнейшие шаги с целью продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемую участок российско-украинской государственной границы, - отмечается на сайте президента Украин. - Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились принять максимальные усилия для скорейшего освобождения украинских заложников на Донбассе и политических заключенных, незаконно содержащихся в России и оккупированном Крыму".



Также президент Украины подчеркнул, что продолжающаяся российская агрессия на Донбассе и существенное ухудшение ситуации в оккупированном Крыму требуют продолжения действия секторальных и экономических санкций в отношении России.



Стороны также обсудили ориентировочный график контактов в нормандской формате.