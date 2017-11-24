В Донецкой области сгорел пенсионер

24.11.2017 17:01

Сегодня, 24 ноября, в 10:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Л. Украинки в Торецке (бывший Дзержинск, подконтрольная часть Донетчины).



Прибывшие к месту пожара представители 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области в ходе разведки обнаружили тело пенсионера 1953 г.р. без признаков жизни.



Пожар был локализован в 11:20 и окончательно ликвидирован в 11:35. Причина огненного ЧП устанавливается.