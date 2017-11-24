Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области сгорел пенсионер

24.11.2017 17:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой области сгорел пенсионер

Сегодня, 24 ноября, в 10:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Л. Украинки в Торецке (бывший Дзержинск, подконтрольная часть Донетчины).

Прибывшие к месту пожара представители 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области в ходе разведки обнаружили тело пенсионера 1953 г.р. без признаков жизни.

Пожар был локализован в 11:20 и окончательно ликвидирован в 11:35. Причина огненного ЧП устанавливается.



Теги: Донбасс, Донецкая область, пожар, спасатели, смерть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх