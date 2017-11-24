В МинВОТ озвучили самые важные для переселенцев вопросы: ИНФОГРАФИКА

24.11.2017 21:45

Сегодня, 24 ноября, состоялась презентация результатов работы Горячей линии в рамках подписанного Меморандума между представителями Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, ОО "Донбасс СОС" и Программы "Советник по вопросам ВПЛ".



В мероприятии приняли участие министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, его заместитель Георгий Тука, руководители профильных структурных подразделений Министерства, представители программы "Советник по вопросам ВПЛ" и ОО "Донбасс СОС", которые предоставили подробный отчет о результатах работы по приему и рассмотрению обращений, поступивших на горячую линию в октябре 2017 года.



Всего за отчетный период поступило 2885 звонков. Количество запросов составляет 4482. По проблематике запросов 28,94% касались оформления документов ВПЛ и регистрации, 21,35% - пенсионного обеспечения, 16,29% - социальных выплат, 9,71% - запросы относительно пересечения линии соприкосновения, 5,87% - жилищных вопросов и 3,44% - гуманитарной помощи. Особенно актуальным в октябре был вопрос пенсионного обеспечения.



Количество звонков в течение тестового периода за сентябрь составила 2560, за август - 2270.





Трехсторонний Меморандум был подписан 6 октября, а его главной целью является предоставление оперативной справочной информации внутренне перемещенным лицам и гражданам, пострадавшим в результате событий на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма, а также реагирования на точечные и системные проблемы.



Предусмотрен такой механизм работы Горячей линии:



- Вопрос заявителя в момент получения обрабатывается специалистами ОО "Донбасс СОС".



- Обращение по информационно-консультационной помощи, первичной юридической поддержки и контактов организаций, помогающих решаются экспертами "Донбасс СОС" в телефонном режиме.



- Проблемы, связанные с социальными выплатами (адресная помощь, пенсии), для их скорейшего решения переадресовывают экспертам программы "Советник по вопросам ВПЛ".



В случае необходимости Министерство в рамках полномочий осуществляет рассмотрение обращений, привлекает другие государственные органы для оперативного решения проблемы.



Проблемы граждан, которые невозможно решить из-за юридических коллизий, становятся кейсами, которые передаются в Рабочей группы по совершенствованию законодательства, которая действует при МинВОТ при поддержке Совета Европы.



Обращение принимаются по телефону бесплатной горячей линии:



0800309110



ПН-ПТ: 9: 00-21: 00



СБ-ВС 9: 00-18: 00.



Звонки с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины бесплатные.