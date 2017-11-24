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В ООН оценили "переселенческую стратегию" Украины
В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УВКБ ООН) в целом поддержали проект "Стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения долгосрочных решений по внутреннему перемещению до 2020 года", который разработан Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины. Но сделали ряд замечаний.
"В целом приветствуя проект стратегии, УВКБ ООН отмечает, что ему не хватает четких временных рамок и показателей реализации. Предложенные стратегические направления в основном сосредоточены на мелкомасштабных деятельности, а не на стратегических целях. Стратегия также требует дополнительных длительных решений в дополнение к интеграции", – говорится в информационной справке УВКБ ООН.
Отмечается также, что документ – хорошая база для дальнейшей работы. И эксперты ООН готовы помочь в разработке стратегии вместе с другими международными и общественными организациями.
Указанную Стратегию МинВОТ презентовало в октябре. Среди прочего, в документе поднимаются вопросы защиты права собственности переселенцев, социально-экономических прав (включая трудоустройство, образование и доступ к медицинским услугам), поддержки принимающих громад.
В данный момент проект вынесли на публичное обсуждение.
Напомним, что в Украине сейчас официально насчитывается около 1,5 млн переселенцев, примерно треть из которых зарегистрирована на подконтрольной части Донетчины.
Теги: Украина, Донбасс, ООН, переселенцы, ВПЛ
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