В Славянске 29-летний избивал трехлетнюю

24.11.2017 12:23

Во время повторного посещения "проблемной" семьи в Славянске сотрудники полиции Донетчины и службы по делам детей горсовета выявили факт насилия над маленькой девочкой. У трехлетнего ребенка были синяки на руках и гематомы на голове. Ребенка поместили в Центр реабилитации, где ей оказали всю необходимую помощь.



По словам матери, телесные повреждения ребенку нанес ее 29-летний сожитель. Мужчина относится к категории - семейный дебошир. Он регулярно бьет женщину и как оказалось, и маленькая девочка пострадала от избиения уже второй раз.



Мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за ст.173-2 "Совершение насилия в семье" Кодекса Украины об административных правонарушениях.



По факту избиения ребенка полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.



Как выяснилось, дебоширить человек начинает после употребления марихуаны. Женщина знала о "заначке" сожителя и решила выдать полицейским наркотическое вещество. Изъятое направлено на экспертизу.



В дальнейшем правоохранители и работники службы по делам детей рассмотрят целесообразность пребывания девочки в данной семье, сообщает сайт полиции Донетчины.