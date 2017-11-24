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Архив - Донецкая область

В Славянске 29-летний избивал трехлетнюю

24.11.2017 12:23
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В Славянске 29-летний избивал трехлетнюю

Во время повторного посещения "проблемной" семьи в Славянске сотрудники полиции Донетчины и службы по делам детей горсовета выявили факт насилия над маленькой девочкой. У трехлетнего ребенка были синяки на руках и гематомы на голове. Ребенка поместили в Центр реабилитации, где ей оказали всю необходимую помощь.

По словам матери, телесные повреждения ребенку нанес ее 29-летний сожитель. Мужчина относится к категории - семейный дебошир. Он регулярно бьет женщину и как оказалось, и маленькая девочка пострадала от избиения уже второй раз.

Мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за ст.173-2 "Совершение насилия в семье" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту избиения ребенка полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

Как выяснилось, дебоширить человек начинает после употребления марихуаны. Женщина знала о "заначке" сожителя и решила выдать полицейским наркотическое вещество. Изъятое направлено на экспертизу.

В дальнейшем правоохранители и работники службы по делам детей рассмотрят целесообразность пребывания девочки в данной семье, сообщает сайт полиции Донетчины.



Теги: Донбасс, Славянск, полиция, девочка
 
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