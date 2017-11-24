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В Торецке вспомнили жертв голодоморов
Сегодня, 24 ноября, в Торецке (бывший Дзержинск, подконтрольная часть Донетчины), накануне Дня памяти жертв голодоморов, у здания военно-гражданской администрации состоялась городская акция "Зажги свечу".
Руководство города, капеллан протоиерей Иван Василенко и капеллан Виталий Греко-католической церкви Донецкого экзархата УГКЦ, жители, воспитанники Центра детского и юношеского творчества и школьники города зажгли свечи и склонили головы в молитве в память о невинных жертв, страдающих и погибших страшной смертью .
Отец Виталий отметил необходимость помнить о всех невинно убиенных. Это то, что должно сплотить нас, живых, и дать силу, волю, мудрость для укрепления суверенитета нашего государства.
Воспитанники Центра детского и юношеского творчества подготовили листовки, чтобы люди не забывали страшные 30-е прошлого века, и делали всё, чтобы подобное никогда не повторилось.
Теги: Донбасс, Голодомор, память, Торецк
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