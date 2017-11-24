Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Торецке вспомнили жертв голодоморов

24.11.2017 17:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Торецке вспомнили жертв голодоморов

Сегодня, 24 ноября, в Торецке (бывший Дзержинск, подконтрольная часть Донетчины), накануне Дня памяти жертв голодоморов, у здания военно-гражданской администрации состоялась городская акция "Зажги свечу".

Руководство города, капеллан протоиерей Иван Василенко и капеллан Виталий Греко-католической церкви Донецкого экзархата УГКЦ, жители, воспитанники Центра детского и юношеского творчества и школьники города зажгли свечи и склонили головы в молитве в память о невинных жертв, страдающих и погибших страшной смертью .

Отец Виталий отметил необходимость помнить о всех невинно убиенных. Это то, что должно сплотить нас, живых, и дать силу, волю, мудрость для укрепления суверенитета нашего государства.

Воспитанники Центра детского и юношеского творчества подготовили листовки, чтобы люди не забывали страшные 30-е прошлого века, и делали всё, чтобы подобное никогда не повторилось.



Теги: Донбасс, Голодомор, память, Торецк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх