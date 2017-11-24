Взрывной схрон обнаружен на юге Донетчины

24.11.2017 21:43

Гранаты, тротиловые шашки и патроны изъяли сотрудники Мангушского отдела полиции Донетчины у жителя поселка Ялта.



В рамках профилактических спецмероприятий по противодействию обороту оружия и взрывчатки полицейские получили сообщение от местного жителя о хранении взрывоопасных предметов.



Во время обыска следственно-оперативная группа обнаружила 5 гранат и 5 шашек со взрывчатым веществом весом по 200 и 400 граммов, а также свыше тысячи патронов, которые правонарушитель прятал в лесополосе возле автодороги.



23-летней житель сообщил, что нашел боеприпасы неделю назад во время уборочных работ на огороде и спрятал их.



По данному факту возбуждено уголовное производство ч.1ст.263 ( Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Донетчины.