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Архив - Донецкая область

Взрывной схрон обнаружен на юге Донетчины

24.11.2017 21:43
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Взрывной схрон обнаружен на юге Донетчины

Гранаты, тротиловые шашки и патроны изъяли сотрудники Мангушского отдела полиции Донетчины у жителя поселка Ялта.

В рамках профилактических спецмероприятий по противодействию обороту оружия и взрывчатки полицейские получили сообщение от местного жителя о хранении взрывоопасных предметов.

Во время обыска следственно-оперативная группа обнаружила 5 гранат и 5 шашек со взрывчатым веществом весом по 200 и 400 граммов, а также свыше тысячи патронов, которые правонарушитель прятал в лесополосе возле автодороги.

23-летней житель сообщил, что нашел боеприпасы неделю назад во время уборочных работ на огороде и спрятал их.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч.1ст.263 ( Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Донетчины.



Теги: Донбасс, полиция, схрон, гранаты
 
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